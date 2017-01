దీంతో ఎక్కడైనా ఔషధాలు తయారు చేయొచ్చు : కృత్రిమ ఆకును అభివృద్ధి పరిచిన పరిశోధకులు

ఔషధాల తయారీకి ఆకు రూపంలో ఉండే సరికొత్త పరికరాన్ని నెదర్లాండ్స్ లోని ఐందోవెన్ యూనివర్సిటీ పరిశోధకులు అభివృద్ధి చేశారు.

English summary

Researchers have found a way to make drugs using a sun-powered artificial leaf. The prototype reactor is inspired by real leaves, which turn sunlight into food through photosynthesis.