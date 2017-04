నేడే అధ్యక్ష ఎన్నికలు: బ్రిటన్ బాటలోనే ఫ్రాన్స్‌?

కొన్నేళ్లుగా ఫ్రాన్స్ ఉగ్రవాదుల లక్ష్యంగా మారిన నేపథ్యంలో ఆదివారం జరగనున్న దేశాధ్యక్ష ఎన్నికలు ఐరోపా దేశాలతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి రేపుతున్నాయి.

English summary

PARIS — For at least the last three French elections, voters in the town of Louviers, about 60 miles northwest of Paris, have cast ballots for the candidate who ultimately won the presidency. So who are they voting for on Sunday, in the country’s closest race in memory?