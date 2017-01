కిర్గిస్థాన్ లో ఘోర విమానప్రమాదం,32 మంది మృతి

కిర్గిస్తాన్ లో సోమవారం ఉదయం విమాన ప్రమాదం చోటుచేసుకొంది. ఈ ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో 32 మంది మరణించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

a cargo plane attempting to land at kyrgyzstan's main airport in thick fog crashed in a populated area Monday, authorities at the airport said, leaving at least 32 people dead.