జైలు ఖైదీల మధ్య ఘర్షణ: 60మంది మృతి, తెగిపడిన తలలు

బ్రెజిల్‌లో దారుణ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అమెజాన్‌లోని ఓ జైలులో ఇరువర్గాల ఖైదీల మధ్య తలెత్తిన ఘర్షణలో సుమారు 60 మంది మృత్యువాత పడ్డారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 8:14 [IST]

English summary

At least 60 people were killed in a prison riot in Brazil's Amazon region when fighting broke out between rival gangs, an official said on Monday.