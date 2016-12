హెరాయిన్ ను అధిక మొత్తంలో తీసుకోవడంతో కొద్ది నిముషాల తేడాతో ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

English summary

Jason Chambers, 27, his girlfriend Chelsea Cardaro, 19, and their five-month-old baby Summer were all found dead in their Kernville, Pennsylvania home on Thursday, Cambria County officials said.