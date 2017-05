ట్విస్ట్: మిషెల్లి కంటే ముందే షీలా తో ఒబామా ప్రేయాయణం

అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామాకు ఓ ప్రేమ కథ కూడ ఉంది. త్వరలో విడుదలయ్యే ఆయన జీవిత చరిత్రలో ఆయన ప్రేమ కథ గురించి ప్రస్తావన ఉండబోతోంది.

English summary

According to the review, Sheila Miyoshi Jager, his love interest, refused his advances at the time because her mother said she was too young. She was 23 and the future US president was 25.