నేను బరిలో ఉంటే ట్రంప్ ఓడిపోయేవాడు, కానీ హిల్లరీ..: ఒబామా

తాను మళ్లీ ఎన్నికల బరిలో నిలిచి ఉంటే రిపబ్లికన్‌ పార్టీ అభ్యర్థి, తదుపరి అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గెలిచి ఉండేవారు కాదని అమెరికా అధ్యక్షులు బరాక్‌ ఒబామా అన్నారు.

English summary

Barack Obama says he could have beaten Donald Trump at the election.