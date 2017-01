అమెరికా అధ్యక్షులు బరాక్ ఒబామా తుది ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తదుపరి అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను తక్కువగా అంచనా వేయవద్దని అమెరికన్లను హెచ్చరించారు.

English summary

Barack Obama warns Americans not to 'underestimate' Donald Trump in final interview.