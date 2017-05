పాకిస్తాన్ ఆర్మీ పైశాచికం.. ఉగ్రవాదుల మాటున పాక్ సైన్యం దుశ్చర్యలు, బలైపోతున్న భారత జవాన్లు

పాక్‌ ఆర్మీ ఇద్దరు భారత జవాన్లను కాల్చి చంపడమే కాక.. అత్యంత కిరాతకంగా వారి శరీరాలను ముక్కలు ముక్కలు చేసిన ఘటనపై భారత సైన్యం భగ్గుమంటోంది. తాజా ఘటనతో భారత, పాక్‌ నడుమ ఉద్రిక్తతలు మరింత పెరిగాయి.

English summary

Responding to the barbaric act by Pakistani Army, Union Defence Minister of India, Arun Jaitley, condemned the incident and said Indian Army would give a fitting response. “The sacrifice of Indian Army would not go in vain,” Jaitley said.“Two of our soldiers in Krishna Ghati sector in Poonch have been killed and their bodies mutilated by our neighbours. This is a reprehensible and inhumane act. Such attacks don’t even take place during war, let alone peace. Bodies of soldiers being mutilated is an extreme form of barbaric act. Govt of India strongly condemns this act,” Jaitley said.