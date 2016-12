బెర్లిన్ దాడి మాదే : ఇస్లామిక్ స్టేట్

జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్ లోని క్రిస్మస్ మార్కెట్ లో ట్రక్కు బీభత్సానికి పాల్పడింది తామేనని ఉగ్రవాద సంస్థ ఇస్లామిక్ స్టేట్ ప్రకటించింది.

English summary

The ISIS-affiliated Amaq news agency released a statement saying Monday night's attack was carried out by "a soldier of the Islamic State" in response to calls by the group's leadership to target citizens of international coalition countries.