బ్లూ వేల్ గేమ్: గేమ్ పేరుతో రెచ్చగొడుతోంది, నగ్నచిత్రాలను తీయిస్తోంది, చంపేస్తోంది

ఫోక్ మ్యాన్ గేమ్ ..ఈ గేమ్ గురించి వినే ఉంటాం,.ఈ గేమ్ పిచ్చిలో పడి ఎంతో మంది మరణించారు. గాయాలపాలైన విషయాలను వినే ఉన్నాం.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A new online gaming challenge called Blue Whale has reportedly been challenging kids to commit suicide at the final stage. No, we’re not kidding, it’s actually true. What’s shocking is that it is linked to almost 100 teenage deaths in Russia and is said to have originated there.