పాక్ కు ఎదురుదెబ్బ, కుల్ భూషన్ ను ఇరాన్ లో పట్టుకొన్నాం:ఐఎస్ఐ మాజీ అధికారి

పాకిస్తాన్ కు భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. భారత మాజీ నావికాదశ అధికారి కుల్ భూషణ్ జాదవ్ ను తమ దేశంలోనే అరెస్టు చేశామని పాకిస్థాన్ చెబుతున్న మాటలు అబద్దమని తేలిపోయింది.

English summary

Puncturing Pakistan's claim that it arrested Kulbhushan Jadhav on its own soil, Amjad shoaid, an ex ISI official and a retired lieutenant general has admitted that the ex Indina Navy officer was captured in Iran.