భయంతో వణికిపోయిన తండ్రి.. ధైర్యంగా లాక్కొచ్చిన చిన్నారి.. హ్యాట్సాఫ్ అంటున్న నెటిజన్లు

తండ్రి భయంతో వణికిపోయి అడుగేయలేక కుప్పకూలిపోగా, ఆరేళ్ల వయసున్న అతడి కొడుకు ధైర్యంగా తండ్రి చేయి పట్టుకుని లాక్కుంటూ తీసుకెళ్లిన ఈ దృశ్యం చూస్తుంటే నోట్లోంచి ఒకటే మాట వస్తుంది ఎవరికైనా.. ‘శభాష్ బేటా..’

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 19:32 [IST]

English summary

Walking on a vertigo-inducing glass skywalk, way above the ground, may not be easy for many people. For one kid, however, it was no big deal. And his extremely terrified dad couldn't shake his confidence either. A video posted on the Trending in China Facebook page shows a little three-year-old dragging his dad across a skywalk in China. The video shows the dad sitting on the skywalk afraid to move any further. It's his pint-sized son who keeps encouraging him to move along. You can also hear several people laughing in the background.