2.8మిలియన్లకే అందమైన గ్రామం: ఎగబడుతున్న బడా బాబులు!

కెనడాలో పర్యాటకంగా ప్రసిద్ధి గాంచిన ఆ ఊరిని 2.8మిలియన్‌ డాలర్లకు(రూ.19.14కోట్లు) అమ్మకానికి పెట్టారు.

English summary

Have you ever dreamed of being the sheriff of an old-timey frontier town? Perhaps you’re looking for a place to hitch your wagon? Or maybe you just wished you lived like a pioneer? Well, for the tidy sum of $2.8 million, you can turn those fantasies into reality in southern Quebec.