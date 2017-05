అల్లుడికే షాకిచ్చిన ట్రంప్ వీసా నిబంధనలు: సోదరి అసంతృప్తి

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా తీసుకొచ్చిన వీసా నిబంధనలు అమెరికాకు వచ్చే ప్రవాసులను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే, ఇప్పుడు ఆ నిబంధనలు సొంత అల్లుడు జారెద్ కుష్నర్

English summary

Changes to a controversial visa program under consideration by the Trump administration could hurt a real estate project partially owned by the family of White House adviser Jared Kushner, the president's son-in-law.