జీతం బదులు జున్ను... ఉద్యోగుల కాళ్లావేళ్లా పడుతున్న కంపెనీ

జున్ను తయారు చేసే ఓ కంపెనీ బోగస్ సర్వేలు నమ్మి నట్టేటా మునిగి జీతాలు కూడా చెల్లించలేని పరిస్థితుల్లో వేతనం కింద జున్ను తీసుకోమంటూ ఉద్యోగుల కాళ్లావేళ్లా పడుతోంది.

English summary

An Armenian dairy company – faced with bankruptcy – could not afford to pay its employees salary and milk suppliers for months, but has finally arrived at a solution to pay back its debts as well as the salaries. The Ashtarak Kat Company announced that it will be settling all its debts in form of some French cheese.