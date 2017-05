స్వేచ్ఛా వాణిజ్యంతోనే ప్రగతి: బీఆర్ఎఫ్ సదస్సులో జీ జిన్ పింగ్.. భారత్ డుమ్మా

ప్రపంచ శాంతికి, ప్రగతి సాధించేందుకు పాక్ - చైనా మధ్య నిర్మిస్తున్న ఎకనమిక్ కారిడార్ వేదిక కానున్నదని చైనా అధ్యక్షుడు జీ జిన్‌పింగ్ చెప్పారు. స్వేచ్ఛా వాణిజ్యంతోనే ఆర్థిక ప్రగతికి మూలమని తెలిపారు. ఆదివ

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BEIJING: Chinese President Xi Jinping pledged $124 billion (96.25 billion pounds) on Sunday for his ambitious new Silk Road plan, saying everyone was welcome to join what he envisioned would be a path for peace and prosperity for the world.