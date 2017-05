షాక్: భర్తకు పంచ్ మిషన్ పెట్టిన భార్య, 9 గంటల్లోపు రాకపోతే ఫైన్

సమయానికి ఇంటికి భర్త రాకపోతే జరిమానా విధిస్తోంది ఓ భార్య. అంతేకాదు తాను నిర్ధేశించిన టైమ్ టేబుల్ ను పాటించకపోతే వారంతపు పనులను పూర్తి చేయాల్సిందేనని భర్తకు షరతు విధించింది.ఈ మేరకు భార్య విధించిన షరతు

English summary

A Chinese wife and discovered a punch card machine in the house. Apparently the machine was installed by the wife to make sure that her husband reach home every night before 9pm. Otherwise, there will be consequences for the husband.