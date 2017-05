మొత్తం 6,600మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నాం: తేల్చేసిన సిస్కో

అంతర్జాతీయ నెట్‌వర్కింగ్‌ దిగ్గజం సిస్కో మొత్తం 6,600 మంది ఉద్యోగులను తొలగించనున్నట్లు ప్రకటించింది. గతంలో 5,500 మందిని తొలగించాలని తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మార్చుకుంది.

Cisco Systems Inc. said it would lay off another 1,100 employees and forecast a drop in quarterly revenue as the networking company contends with market shifts, including customers favoring software over hardware.