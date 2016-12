గెలిచిసంబురంలో సోషల్ మీడియా లో పోస్టు ఉద్యోగం ఊడింది

అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా సతీమణి మిషెల్లి పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలుచేసిన పమీలా టేలర్ అనే మహిళ తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయింది.

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 12:02 [IST]

English summary

The non profit organization director whose controversial ape in heels comment about first lady michelle obama lost her job. after donald trump's election as president , taylor controversy statement on social media,she was suspended november month,she removed from non profit organation director post on friday.