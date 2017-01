ఇండియన్ రెస్టారెంట్‌ ఫుడ్ తిని యువతి మృతి

ఓ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ సమకూర్చిన 'టేక్ అవే' మీల్స్ తిన్న ఓ బ్రిటన్ యువతి... ఫుడ్ పాయిజన్‌కు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:26 [IST]

English summary

COPS probing the death of a 15-year old schoolgirl who suffered a severe allergic reaction after eating a takeaway curry arrested two Indian restaurant workers on suspicion of manslaughter today.