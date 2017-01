మొసలితో సెల్ఫీ: ఆమె కాలు కొరికేసింది

మొస‌లితో సెల్పీ తీసుకుంటూ మారియల్‌ బెనెటులియర్‌(41) అనే ఫ్రెంచ్‌ మహిళ తీవ్ర గాయాల‌పాలైంది.

English summary

A 41-year-old French woman was bitten by a crocodile while trying to take a selfie with it in Thailand’s Khao Yai National Park.