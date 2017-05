ప్రపంచంలోనే తొలిసారి.. డ్రోన్ జంప్ చేసిన స్కైడైవర్.. (వీడియో)

ప‌్ర‌పంచంలోనే తొలిసారిగా ఓ స్కైడైవ‌ర్‌ ఓ డ్రోన్‌ను ప‌ట్టుకొని వెయ్యి అడుగుల ఎత్తున ఆకాశంలోకెళ్లి అక్క‌డ నుంచి జంప్ చేశాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు నెట్‌లో వైర‌ల్ అయింది.. మీరూ చూడండి!

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Here's an extreme sport you haven't heard of yet: drone-diving. A drone company in Latvia claims to have pulled off what it calls "the world's first drone jump." In a video posted on YouTube, Aerones's 28-propeller drone hoists a skydiver over 1,000 feet in the air after which he lets go of the handlebar, freefalls briefly before deploying a parachute to set him down safely back on the ground. Since being uploaded on May 12, the video has been viewed over 275,000 times.