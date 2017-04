తీవ్రమైన గుండెపోటు: పాక్ ఆస్పత్రిలో దావూద్ ఇబ్రహీం మృతి?

దావూద్ ఇబ్రహీం ఇప్పుడు కదలలేని పరిస్థితిలో పాకిస్తాన్‌లోని ఆస్పత్రిలో చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నట్లు సమాచారం. అతను మరణించాడని కూడా ప్రచారం సాగుతోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Dawood Ibrahim may be dead. He had suffered a heart attack and was undergoing treatment in Karachi. While the don's men claim that he is fine, there are reports that he had suffered from a massive heart attack was very critical.