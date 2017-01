ఢాకా కేఫ్ పేలుళ్ల సూత్రధారిగా భావిస్తున్న నురుల్ ఇస్లాం అలియాస్ మర్జాన్ అలియాస్ షకీల్ శుక్రవారం ఉదయం హతమయ్యాడు. నాటి పేలుళ్లకు ఇతను మాస్టర్ మైండ్‌గా భావిస్తున్నారు.

English summary

Nurul Islam alias Marjan alias Shakil, the mastermind of the July 2016 Dhaka Cafe attack was killed early Friday morning. He is believed to be the man who coordinated and masterminded the attack. The rise of the 22-year-old operative who was originally part of the Islami Chhatra Shibir was phenomenal.