ప్రకృతి విపత్తులు: చెదురుతున్న గూళ్లు, వలస బాటలు

వరదలు, తుఫాన్లు, కుల, మత, జాతి ఘర్షణల వల్ల ప్రపంచ వ్యాప్తంగా లక్షల మంది నిర్వాసితులవుతున్నారు. అందులో ఉన్న వారిలో భారతీయుల సంఖ్యేమీ తక్కువ లేదు.

English summary

Natural disasters are leads to lakhs of the people to migrate safer places while india placed in 3rd place. Top of migrations China here and second place in Philippines.