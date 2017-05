షాకింగ్ తీర్పు: బాలుడ్ని కరిచిన కుక్కకు మరణ శిక్ష

ఓ బాలుడ్ని కరచిన కుక్కకు మరణశిక్ష విధిస్తూ పాకిస్థాన్‌లోని పంజాబ్ ప్రావిన్సు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ రాజా సలీం సంచలన తీర్పునిచ్చారు. కుక్క కరవడం వల్ల బాలుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని, అందుకే దోషి అయిన కుక్కకు

English summary

In a peculiar punishment, a dog was on Tuesday sentenced to death in Pakistan’s Punjab province for biting a child. The dog, which bit a child, was sentenced to death by Assistant Commissioner Raja Saleem in Bhakkar’s Kalor vicinity in Punjab province, Geo TV reported.