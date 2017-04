భారత ఐటీ రంగానికి అమెరికా మరోసారి భారీ షాకిచ్చింది. విదేశీయులు అమెరికాలో పని చేసేందుకు వీలుగా జారీ చేసే వీసా నిబంధనల్లో మార్పులపై అమెరికా అధ్య‌క్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతకం చేశారు.

English summary

President Donald Trump on Tuesday ordered federal agencies to look at tightening a temporary visa programme used to bring high-skilled foreign workers to the United States, as he tries to carry out his campaign pledges to put "America First."