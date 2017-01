అవన్నీ పిచ్చి రాతలే: రష్యా వద్ద తన రహస్యాలపై ట్రంప్ ఫైర్

తన వ్యక్తిగత, ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారం రష్యా వద్ద ఉందంటూ వచ్చిన మీడియా కథనాలపై తదుపరి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.

English summary

Donald Trump unleashed a firestorm of invective against “shameful” news outlets and the “disgraceful” behavior of the intelligence agencies, in a feisty press conference as he attempted to demolish salacious allegations concerning his dealings in Russia.