ఊహించని సంఘటనతో గుండెలు జారిపోయాయి.(వీడియో)

ఇంతలోనే ఒక్క ఉదుటున చిన్నారి పైకి జంప్ చేసి భయపెట్టింది. ఆ తర్వాత అది నీళ్లలోకి వెళ్లిపోవడంతో.. చిన్నారి మళ్లీ అదే వంతెనపై కూర్చొంది.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 11:36 [IST]

English summary

A cellphone video captured the nerve-wracking rescue of a young girl who was grabbed by her dress and dragged into a Canadian harbor by a sea lion on Saturday.