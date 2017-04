ట్రయల్ రూమ్‌లో దుస్తులు మార్చుకుంటుండగా డోర్‌కు ఓ రంధ్రం ఉన్నట్లు గమనించింది. రంధ్రంలోంచి ఎవరో వీడియో షూట్ చేస్తున్నట్లు కనిపించడంతో.. వెంటనే బయటకు దూసుకొచ్చంది.

English summary

A woman in Dubai faced a bad experience in local shopping mall. While she was changing dress in trail room, an unknown person was shooted with cellphone