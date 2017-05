అనూహ్యం: 2020లో అమెరికా అధ్యక్ష బరిలో 'ది రాక్'!

2020లో అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేస్తానంటూ ప్రకటించిన జాన్సన్.. ట్రంప్ కన్నా తానే బాగా పనిచేస్తానని తనకు తాను కితాబిచ్చుకున్నాడు.

English summary

The magazine mentions that last year, The Washington Post published an op-ed suggesting the WWE wrestler-turned-actor could be a viable candidate for the post now occupied by Donald Trump, a former reality TV star himself. Since then, Johnson told GQ that he's been really thinking about it.