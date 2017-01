చెట్టుకు కట్టేసి... విషపూరిత చీమలతో కుట్టించి...

కారు దొంగతనం చేశారనే ఆరోపణలపై ఓ తల్లీకూతుళ్ళను, కొడుకుని చెట్టుకు కట్టేసి, ఆపైన విషపూరిత చీమలతో కుట్టించి చంపేందుకు ప్రయత్నించిన ఘటన ఇది.

English summary

A woman died after being mistaken for a car thief and tied to a tree infested with poisonous ants. The 52-year-old was rescued alive by police but died in hospital from breathing problems caused by severe throat swelling after her windpipe was bitten by the insects.