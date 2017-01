వన్ చైనా పాలసీ విధానాలు మార్చుకోకుంటే ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని చైనాకు చెందిన పత్రిక అమెరికా తదుపరి అధ్యక్షులు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను హెచ్చరించింది.

English summary

End One China Policy And We Will 'Take Revenge': Chinese Daily Warns Donald Trump.