మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీపై ఇద్దరు మాజీ ఉద్యోగులు హెన్రీ సోటో, గ్రెగ్ బ్లాయెర్ట్ దావా వేశారు.

English summary

Two former Microsoft employees are suing the company for severe psychological distress they claim to have endured in their role monitoring disturbing footage of child sex abuse, murder and bestiality as part of Microsoft’s Online Safety Team.