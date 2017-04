డోర్ ఎదుట ఊహించని అతిథి.. భయంతో బిక్క చచ్చిపోయారు..

మొసలిని ఇంటి ఎదురుగా చూడగానే ఆ కుటుంబానికి గుండెజారినంత పనైపోయింది. 15అడుగుల ఎత్తున మొసలి పెద్దగా నోరు తెరిచి చూస్తోంటే బిక్క చచ్చిపోయారు.

English summary

It was Easter Sunday and a family woke up to an unexpected guest outside their house. No, it wasn't the Easter bunny.