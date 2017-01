అగ్ర దేశమే, ట్రంప్ మారతారు?: చివరి ప్రసంగంలో ఒబామా ఉద్వేగం

దేశ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపే సమయం వచ్చిందని, వారికి కృతజ్ఞతలు తెలిపేరోజు ఇదేనని అమెరికా అధ్యక్షుడు బరాక్ ఒబామా తన చివరి ప్రసంగంలో ఉద్వేగానికి లోనయయ్యారు.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 8:28 [IST]

It was an emotional moment for all Barack Obama fans, as the outgoing President gave his farewell speech in his hometown Chicago on Tuesday night (US time).