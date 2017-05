షాక్: టెర్రరిస్టును పట్టుకొనే పనిని అప్పగిస్తే అతడినే పెళ్ళాడింది, చివరికిలా...

టెర్రరిస్టులను పట్టుకొనేందుకు నియమించిన ఓ మహిళా అధికారిణి, ఏకంగా టెర్రరిస్టుతో ప్రేమలో పడింది. అంతేకాదు తల్లిదండ్రులను కలుసుకొనేందుకు వెళ్ళిన ఎఫ్ బి ఐ అధికారిణి టెర్రరిస్టును పెళ్ళాడింది.ఎట్టకేలకు అమె

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

An FBI translator who was hired to spy on a German member of the ISIS group instead apparently grew attracted to him and snuck off to Syria to get married.