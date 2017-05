తాగుతూనే కారు నడిపాడు.. ఎన్నిసార్లు అరెస్టు చేసినా ఇదే తంతు!

అక్కడి ఓ బడా వ్యాపారవెత్తకు ఇతను మేనల్లుడని, అందువల్లే అతన్ని పోలీసులు సైతం ఏం చేయలేకపోతున్నారని పత్రికలు వాపోతున్నాయి.

English summary

A Moroccan court has sentenced a young Ferrari driver to two years in jail after he triggered a scandal by posting footage of himself apparently drunk at the wheel.