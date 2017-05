అమెరికా అధ్యక్షుడి స్థానంలో తొలిసారి విదేశీ పర్యటన చేస్తున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు పరాయి దేశంలో ఆయన భార్య మెలానియా ట్రంప్ చేతిలో అవమానం ఎదురయింది. దీనికి సంబందించి వీడియో ఇంటర్నెట్లో హల్‌చల్ చేస్తోంది.

English summary

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife, Sara, rolled out the red carpet for President Donald Trump and first lady Melania Trump at Ben Gurion International Airport Monday morning, but one moment stood out.