'ప్లాస్క్'లో వీర్యం!: పెళ్లి కాకుండా పిల్లల్ని కనాలని, పోలీసుల హెల్ప్!..

యువతి కోరిక మేరకు.. ఆమె ఇంటికి చేరుకున్న పోలీసులు.. థర్మోప్లాస్క్ మూత తీసిచ్చారు. యువతి వ్యవహరించిన తీరు పట్ల పోలీసులు సైతం హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Felicia Nevins called police after worrying the thermos she was using to store sperm and dry ice in for her artificial insemination could have exploded.