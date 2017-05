ఆ దిగ్గజ ఆటో కంపెనీలోనూ.. 10 శాతం ఉద్యోగాలు కట్, నెలసరి ఉద్యోగులే టార్గెట్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తమ ఉద్యోగుల్లో 10 శాతం తగ్గించుకోవాలని ఫోర్డ్ మోటార్ భావిస్తున్నట్టు వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కథనం పేర్కొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ford Motor Co. aims to cut about 10% of its global workforce amid Chief Executive Officer Mark Fields’s drive to boost profits and the auto maker’s sliding stock price, according to people briefed on the plan. The move comes as Ford targets $3 billion in cost reductions for 2017, a plan intended to improve profitability in 2018 even as U.S. auto sales plateau. Ford’s share price has suffered during Mr. Fields’s three-year tenure.