కొడుకును రప్పించి లాడెన్ ఆచూకీ ఇలా, భార్య అడ్డుకొన్నా లాడెన్ ను చంపామిలా: రాబర్ట్

ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన ఉగ్రవాది ఒసామాబిన్ లాడెన్ ను కాల్చి చంపింది తానేనంటూ ప్రకటించిన రాబర్ట్ . ఒసామా బిన్ లాడెన్ ఏ రకంగా చంపారనే విషయాన్ని ఆయన 'ది ఆపరేటర్ 'అనే పుస్తకంలో వివరించారు.

English summary

Robert O’Neill, who claims to have fired the fatal bullets, has for the first time published a detailed account of the mission that lead to the 9/11 mastermind being gunned down in a secure compound in Abbottabad, Pakistan, in May 2011.