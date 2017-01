అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా విమానాశ్ర‌యంలో జ‌రిగిన కాల్పుల్లో ఓ వ్య‌క్తిని అతని ల్యాప్‌టాప్ కాపాడింది.

English summary

A bullet lodged in Steve Frappier’s laptop. Frappier was in the line of fire from suspected shooter Esteban Santiago during the Fort Lauderdale airport shooting and was saved by the laptop sitting in his backpack.