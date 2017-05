ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లిన రైలు: నలుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలు(వీడియో)

ఉత్తర గ్రీస్‌లో ఓ రైలు అదుపు తప్పి ఇంట్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందగా, పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఏథెన్స్‌ నుంచి బయల్దేరిన రైలు థెస్సాలోన్కీ పట్టణం వద్ద పట్టాలు తప్పి ఒక ఇంట్లోకి దూ

Story first published: Monday, May 15, 2017, 8:37 [IST]

An intercity train derailed in northern Greece, leaving four passengers dead and five seriously injured, including the driver, the state railway said in a statement early Sunday.