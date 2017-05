పార్టీ స్థాపించి ఏడాది... అంతలోనే అధ్యక్ష పదవి... నెపోలియన్ తర్వాత ఈయనే...

ఫ్రాన్స్ లో ఎన్ మార్చ్‌ ఇప్పుడొక సంచలనం. ఈ పార్టీ పుట్టింది కూడా ఏడాది క్రిత‌మే. 2016 మార్చి నెల‌లో ఈ పార్టీని స్థాపించారు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్. ఓ ఉద్య‌మంగా పుట్టిన పార్టీ కేవ‌లం ఏడాదిలోనే ఆశ్చర్యకర

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 1:21 [IST]

English summary

French President-elect Emmanuel Macron will start getting his house in order Monday after a landslide victory that handed him the reins to the world's sixth-largest economy.The independent centrist beat rival Marine Le Pen from the far-right National Front party with a decisive 66.1% of the ballots in Sunday's presidential vote, official figures show.Macron, who will be inaugurated this Sunday, is now looking to use his popularity to win hundreds of seats for his fledgling party En Marche! in legislative elections, in little over a month from now.