'నేనో రోబో సెక్సువల్.. మాంసం ముద్దలతో సెక్స్ ఇష్టముండదు'

మాంసం ముద్దతో కూడిన శరీరాలతో లైంగిక సంబంధం తనకు ఇష్టం లేదని, రోబోల పట్ల ఆకర్షితురాలినయ్యానని లిల్లీ చెబుతోంది.

English summary

A French woman plans to marry the robot she 3D printed, reported News.com.au. And with that, we’re one step closer to a futurologist’s recent prediction that women will have more sex with robots than men by 2025 and that by 2050 human sex will be a quaint thing of the past