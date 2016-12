లక్ష్యాన్ని సాధించారు:800 మంది ఉద్యోగులకు నౌకలో పార్టీ ఇవ్వనున్న కంపెనీ

తమ కంపెనీ లాభాలను సాధించినందుకుగాను 800 మంది ఉద్యోగులకు కంపెనీ ఖర్చుతో విందుకు ఏర్పాటుచేయనున్నారు. అమెరికాలోని బెర్చ్ క్యాబినేట్స్ కంపెనీ ఈ మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకొంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

the ceo of bertch cabinets will pay for all his staff to have a five day break at the start of 2017.