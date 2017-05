భగవంతుడా.. ఇదే వ్యాధి? ముందు తలనొప్పి.. ఆ తరువాత రక్త కన్నీరు!

ఓ చిన్నారికి అప్పుడప్పుడు తలనొప్పి వస్తోంది. అలా వచ్చినప్పుడల్లా... కళ్ల నుంచో, ముక్కు నుంచో, చెవుల నుంచో, చేతుల చర్మం నుంచో రక్తం ధారలుగా కారడం మొదలవుతుంది.

English summary

A young girl bleeds from her eyes, nose, ears and skin every time she gets a headache. Phakamad Sangchai , 7, from Nongkghai, Thailand, started profusely bleeding almost six months ago. Despite receiving treatment at a local hospital, Phakamad continues to suffer from the baffling condition, leaving her family desperate for help.Phakamed said: 'I don't want to be famous, but I just want someone to help me with this mystery illness. It is really spoiling my life and I am so concerned that it will get worse.'She is thought to have hematohidrosis, which is an extremely rare condition that causes sufferers to 'sweat' blood.