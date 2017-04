అదే జరిగితే ప్రపంచానికి పెనుముప్పే: తాజా అధ్యయంలో వెల్లడైన నిజాలు!

యూకెలోని సౌతాంప్టన్ యూనివర్సిటీకి చెందిన అంతర్జాతీయ పరిశోధన బృందం దీనిపై పరిశోధనలు చేపట్టింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Global sea levels could rise by over three metres - half a metre more than previously thought - this century alone, according to a new study.